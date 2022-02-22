После госпереворота 2014 года киевская власть не может утверждать, что она представляет интересы всего населения Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире канала «Россия-24» 22 февраля

Глава МИД РФ напомнил, что далеко не весь народ Украины поддержал Евромайдан 2014 года. Лавров подверг критике работу миссии ОБСЕ в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Многие регионы отвергли подобный антиконституционный шаг, который начал трагические страницы в украинской истории. И то, что произошло в Крыму, то, что произошло на востоке Украины, показывает, насколько отвергнуто это правительство, этот режим», — сказал Лавров.

Министр добавил, что Минские договоренности были мертвы уже не один год из-за саботажа их Киевом и из-за попустительства Запада такой позиции киевского режима. При этом Донбассу, подчеркнул он, отказывали в праве вести переговоры с украинским властями.

В 2014 году Киев начал военную операцию против республик Донбасса, не принявших госпереворот и заявивших о независимости. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали около 13 тыс. человек. После переговоров было достигнуто соглашение о перемирии и принят Минский комплекс мер для урегулирования ситуации.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин на фоне эскалации в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений принял решение о признании ДНР и ЛНР. На прошлой неделе республики заявили о резком усилении обстрелов с украинской стороны, разрушены дома и объекты социально значимой инфраструктуры, вновь стали гибнуть мирные жители.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о приверженности Киева дипломатическому урегулированию вопроса. Также он сказал, что не верит в возможность полноценной войны с РФ.