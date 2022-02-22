Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 22 февраля назвал условие для введения в стране военного положения. Трансляцию вел офис главы украинского государства в Facebook

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Зеленский заявил, что не верит в возможность прямого вооруженного противостояния с РФ. Зеленский обратился к народу, националисты объявили мобилизацию. Что ждёт Украину после признания ЛНР и ДНР Россией © пресс-служба президента Украины

«Мы верим, что войны против Украины не будет», — сказал он.

Военное положение в стране будет введено в случае «мощной» войны с Россией, добавил украинский президент.

Ранее депутат Верховной Рады от партии Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что парламентский комитет по нацбезопасности рассматривает вопрос о военном положении на подконтрольных Киеву территории Донецкой и Луганской областей.