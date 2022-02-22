Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Зеленский заявил, что не верит в возможность прямого вооруженного противостояния с РФ.
«Мы верим, что войны против Украины не будет», — сказал он.
Военное положение в стране будет введено в случае «мощной» войны с Россией, добавил украинский президент.
Ранее депутат Верховной Рады от партии Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что парламентский комитет по нацбезопасности рассматривает вопрос о военном положении на подконтрольных Киеву территории Донецкой и Луганской областей.