По словам депутата президентской партии, санкции США скорее являются имитацией, чем реальным инструментом.
«Такие санкции являются просто издевательством, потому что я что-то не слышал ничего об американских инвестициях в так называемые ЛНР и ДНР до их признания Российской Федерацией», — возмутился Гетманцев.
Накануне на фоне обострения ситуации в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской республик Донбасса.
Президент США Джо Байден в связи с этим ввел санкции, запрещающие гражданам США инвестировать в ЛНР и ДНР и ввозить в США из республик Донбасса любые технологии, услуги и товары.