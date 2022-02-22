Депутат Верховной Рады от «Слуги народа», глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев 22 февраля прокомментировал санкции, которые ввели власти США после признания РФ ЛНР и ДНР. Его слова приводит УНИАН

По словам депутата президентской партии, санкции США скорее являются имитацией, чем реальным инструментом. США, Франция и ФРГ решительно осудили признание Россией независимости ДНР и ЛНР © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Такие санкции являются просто издевательством, потому что я что-то не слышал ничего об американских инвестициях в так называемые ЛНР и ДНР до их признания Российской Федерацией», — возмутился Гетманцев.

Накануне на фоне обострения ситуации в Донбассе и невыполнения Киевом Минских соглашений президент РФ Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской республик Донбасса.

Президент США Джо Байден в связи с этим ввел санкции, запрещающие гражданам США инвестировать в ЛНР и ДНР и ввозить в США из республик Донбасса любые технологии, услуги и товары.