Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России санкциями, которые будут затрагивать самым жестким образом российские экономические интересы, передает 22 февраля телеканал Sky News

Небензя объяснил, почему Россия признала ЛНР и ДНР © РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

По словам Джонсона, дополнительные меры против России могут последовать в случае полномасштабного «вторжения» на Украину.

«Боюсь, все свидетельствует о том, что президент [России Владимир] Путин действительно настроен провести полномасштабное вторжение на Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте скажем предельно ясно, что это будет совершеннейшей катастрофой» — сказал он.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.