Член парламента Германии прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
«Запад получил по заслугам за нарушение договора о политике нерасширения НАТО и вербальное разжигание войны», — заявил Котре.
Также депутат Бундестага от Левой партии Грегор Гизи в эфире телеканала Welt 21 февраля со ссылкой на публикацию в издании Spiegel отметил, что в ходе переговоров о договоре «Два плюс четыре» члены Альянса пообещали не расширять НАТО на Восток. Однако представитель МИД Германии Кристофер Бургер отверг это утверждение и отказался «комментировать архивные документы».
Ранее Россия направила США и НАТО проекты гарантий безопасности, в частности с призывом отказаться от расширения Альянса за счет постсоветских стран, в том числе Украины. В ответе НАТО говорилось о сохранении политики открытых дверей, требование РФ соблюдать принцип неделимости безопасности в Европе было проигнорировано.
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР после военного обострения в регионе и на фоне несоблюдения Киевом Минских соглашений.