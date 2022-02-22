Запад получил ответ за расширение НАТО и разжигание войны, сказал член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре в комментарии РИА Новости 22 февраля

Член парламента Германии прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

«Запад получил по заслугам за нарушение договора о политике нерасширения НАТО и вербальное разжигание войны», — заявил Котре.

Также депутат Бундестага от Левой партии Грегор Гизи в эфире телеканала Welt 21 февраля со ссылкой на публикацию в издании Spiegel отметил, что в ходе переговоров о договоре «Два плюс четыре» члены Альянса пообещали не расширять НАТО на Восток. Однако представитель МИД Германии Кристофер Бургер отверг это утверждение и отказался «комментировать архивные документы». Столтенберг не считает нужным выполнять обещания о нерасширении НАТО на восток © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Россия направила США и НАТО проекты гарантий безопасности, в частности с призывом отказаться от расширения Альянса за счет постсоветских стран, в том числе Украины. В ответе НАТО говорилось о сохранении политики открытых дверей, требование РФ соблюдать принцип неделимости безопасности в Европе было проигнорировано.

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР после военного обострения в регионе и на фоне несоблюдения Киевом Минских соглашений.