Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова 22 февраля в своем Telegram-канале назвала российского лидера Владимира Путина, признавшего независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, героем нашего времени

Путин признал ДНР и ЛНР © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Кроме того, она порадовалась за жителей Донбасса.

«Друзья мои, прекрасные! Я знаю, что вы поверите! Сегодня я весь день до вечера слушала апокалипсис! Откровение Иоанна Богослова. Потом пояснения и размышления о нем [протоиерея РПЦ] Андрея Ткачева. А в это время Путин подписал указ о признании ЛДНР. Бог в помощь! Пусть придет мир на землю Донбасса», — отметила Егорова.

В январе Егорова в соцсетях публично поддержала президента РФ. В феврале она назвала защитников украинского языка чертями, которые «кричат за три копейки».

В последние дни ситуация в Донбассе обострилась, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.