Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов призвал Украину добровольно отвести войска со всей территории Луганской области, передает 22 февраля РИА Новости

«Наша территория — вся Луганская область, мы призовем Украину добровольно отвести войска, иначе будут приняты меры», — говорится в заявлении.

На прошлой неделе в Донбассе началось военное обострение. В республиках объявили эвакуацию мирного населения и военную мобилизацию. В ЛНР сообщили о росте числа обстрелов со стороны ВСУ © AP, Andriy Dubchak,file

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Также заключены договоры о дружбе и военной помощи России республикам.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил, что признание ДНР и ЛНР возможно в границах Донецкой и Луганской областей.

Представитель ЛНР в подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева отметила, что признание Россией независимости республик Донбасса — закономерный итог невыполнения Украиной Минских соглашений.