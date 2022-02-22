Министр обороны Украины Алексей Резников 22 февраля в своем Twitter отреагировал на признание Россией Луганской и Донецкой Народных Республик

Резников приписал России планы по восстановлению ГДР © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Мы сохраняем уверенность и спокойствие. Мы готовы и способны защитить себя и свой суверенитет. Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?» — написал он.

Свое сообщение Резников опубликовал на английском, использовав при этом название хита группы Pink Floyd — Another brick in the wall.

The Kremlin did not recognize self-proclaimed «DPR/LPR» —Kremlin recognized its own aggression against 🇺🇦. We remain confident and calm. We are ready and able to defend ourselves and our sovereignty. World cannot be silent. Sanctions? Another brick in the wall? New Berlin Wall? — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 22, 2022

По словам музыканта, автора хита Роджера Уотерса, песня задумывалась как бунт против заблуждающегося правительства, против людей, который имеют над тобой власть, которые ошибаются.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ. Такое решение было принято на фоне эскалации в регионе и непрекращающихся обстрелов территорий Донецка и Луганска со стороны украинской армии.