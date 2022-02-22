Президент Болгарии Румен Радев 22 февраля в Twitter негативно оценил признание Россией независимости ДНР и ЛНР

По мнению Радева, признание республик Донбасса Россией приведет к росту напряженности. Володин: признание ЛНР и ДНР должно остановить гибель граждан РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Признание Российской Федерацией так называемых ДНР и ЛНР обрекает на неудачу усилия по деэскалации конфликта на Украине и ведет к росту напряженности во всем регионе. Устойчивое решение этого кризиса не может быть найдено путем нарушения международного права и военными средствами», — сказал президент Болгарии.

Накануне президент РФ Владимир Путин в связи с эскалацией в Донбассе и угрозой мирному населению подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Украине заявил, что признание этих республик означает выход России из Минских соглашений.

Ранее Радев заявил, что Крым де-факто на данный момент является российским. По его словам, «таковы политические реалии», а в «аннексии» полуострова не было никакой драмы».