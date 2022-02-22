Мэр Киева Виталий Кличко в обращении, обнародованном в Telegram-канале градоначальника 22 февраля, заявил, что Россия якобы объявила Украине войну

Кличко призвал Украину отказаться от Минских соглашений © udar.party Владимиром Путиным независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, в ДНР и ЛНР «всю ночь направлялись российские войска».

«Это шла орда, которая называет себя "миротворцами". Агрессоры-миротворцы? Бессмыслие и полное неуважение к международному праву и суверенитету независимых стран. Цинично и неадекватно», — сказал Кличко.

Он призвал партнеров немедленно внедрить против РФ весь пакет санкций, который согласовали страны ЕС и НАТО.

«Мы благодарим те государства, которые уже заявили о готовности применить санкции. Времени на разговоры нет… Мы верим в наши ВСУ. Мы создаем территориальную оборону. Мы объединяемся перед угрозой. Объединяемся независимо от политических убеждений, симпатий или эмоций. Мы должны быть единым фронтом», — сказал мэр Киева.

Он подчеркнул, что гордится «киевлянами, украинцами, которые не поддаются панике и готовы защищать свою страну и свою свободу».

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.