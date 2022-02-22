Решение о признании независимости республик Донбасса поможет сдержать конфликт на региональном уровне и избежать тотальной войны, указал профессор международных отношений итальянского университета Урбино и Высшей школы экономики Игорь Пелличчари в комментарии РИА Новости 22 февраля

«Это было единственное возможное решение в том, как сложилась ситуация… Приняв это решение, Путин пошел по кавказскому сценарию 2008 года: таким образом удастся избежать тотальной войны и ограничиться столкновением на региональном уровне, которое и так существует с 2014 года», — сказал эксперт.

По словам Пелличчари, другим решением могла бы стать эскалация или «потеря лица не только в связи с ситуацией на Украине, но и в будущих сценариях».

Однако, отметил эксперт, признание Россией независимости республик Донбасса может подтолкнуть Украину к вступлению в НАТО, а ее будущие правительства могут стать из-за этого еще более антироссийскими. Донбасс торжествует! Донецк ждал 8 лет - первые кадры из города

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.