«Это было единственное возможное решение в том, как сложилась ситуация… Приняв это решение, Путин пошел по кавказскому сценарию 2008 года: таким образом удастся избежать тотальной войны и ограничиться столкновением на региональном уровне, которое и так существует с 2014 года», — сказал эксперт.
По словам Пелличчари, другим решением могла бы стать эскалация или «потеря лица не только в связи с ситуацией на Украине, но и в будущих сценариях».
Однако, отметил эксперт, признание Россией независимости республик Донбасса может подтолкнуть Украину к вступлению в НАТО, а ее будущие правительства могут стать из-за этого еще более антироссийскими.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.