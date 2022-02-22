Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
По словам Безуглой, вопрос по военному положению обсуждается комитетом.
«Пока без комментариев, обрабатывается. Это закрытая информация. От этого зависит наша безопасность», — сказала она.
На Украине введение военного положения происходит с санкции Верховной Рады. В последний раз оно вводилось в конце 2018 года после событий в Керченском проливе, где несколько украинских кораблей были задержаны РФ при попытке прорыва через госграницу.
Слухи о возможном введении на Украине военного положения появились накануне перед срочным заседанием Совета нацбезопасности и обороны, однако таких решений не принималось. Президент страны Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина продолжит дипломатическое урегулирование конфликта.
Ранее в ДНР и ЛНР заявили, что Украина не снимает с повестки дня вариант с силовым решением кризиса в Донбассе. Обе республики объявили мобилизацию и эвакуацию населения.