Комитет Верховной Рады по нацбезопасности обсуждает возможность введения военного положения на Украине. Об этом заявила депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, передает vesti.ua

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. «Поставят перед фактом»: представитель ДНР заявил, что Зеленский может узнать о силовой операции одним из последних © REUTERS, Andreas Gebert

По словам Безуглой, вопрос по военному положению обсуждается комитетом.

«Пока без комментариев, обрабатывается. Это закрытая информация. От этого зависит наша безопасность», — сказала она.

На Украине введение военного положения происходит с санкции Верховной Рады. В последний раз оно вводилось в конце 2018 года после событий в Керченском проливе, где несколько украинских кораблей были задержаны РФ при попытке прорыва через госграницу.

Слухи о возможном введении на Украине военного положения появились накануне перед срочным заседанием Совета нацбезопасности и обороны, однако таких решений не принималось. Президент страны Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина продолжит дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее в ДНР и ЛНР заявили, что Украина не снимает с повестки дня вариант с силовым решением кризиса в Донбассе. Обе республики объявили мобилизацию и эвакуацию населения.