Украинская националистическая организация «Фрайкор» объявила военную мобилизацию добровольцев. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале группировки 21 февраля

Националисты заявили, что признание Россией ЛДНР и подписание с ними договоров о дружбе — это «фактическое объявление войны». В Госдуме допустили, что ДНР и ЛНР будут признаны в границах областей © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Наше государство должно действовать немедленно, объявляя военное положение и мобилизацию. Мы также объявляем мобилизацию в ряды добровольческого подразделения и разворачиваем воспитательные центры», — написали в канале «Фрайкора».

Ранее в Народной милиции ДНР рассказали, что взрыв трансформатора на Васильевской насосной станции был диверсией украинских неонацистов из «Правого сектора»*.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ отметил, что украинские нацбатальоны в Донбассе почти не поддаются контролю ВСУ и зачастую действуют на свое усмотрение.

На прошлой неделе в Донбассе началось военное обострение, в ДНР и ЛНР сообщили о массированных обстрелах с украинской стороны. Объявлена эвакуация и мобилизация. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости республик Донбасса.

* Деятельность организации запрещена в РФ