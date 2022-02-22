В понедельник, 21 февраля президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу ДНР и ЛНР о признании их независимости в связи с угрозой жизни мирных граждан и несоблюдением Киевом Минских соглашений. Глава государства отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. В тот же день он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Тимошенко заявила, что для Украины и ее жителей настал «момент истины».
«Обращаюсь к президенту Украины: пора консолидировать все ветви власти, все политические и общественные силы страны для защиты и сохранения нашей независимости. В это время чрезвычайной угрозы нам нужна Страна национального единства — с сильной армией, сильной экономикой, объединенным обществом», — сказано в сообщении.
Экс-премьер считает, что признание РФ ДНР и ЛНР является «фактически объявлением войны мирному государству». Тимошенко также обратилась к странам-подписантам Будапештсткого меморандума с требованием доказать действиями свои гарантии по территориальной целостности Украины, а от западных стран потребовала вернуть свои посольства в Киев и своих представителей в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет и дальше придерживаться дипломатическому урегулированию кризиса в Донбассе. При этом, как заявляют в ДНР и ЛНР, украинская сторона продолжает эскалацию в регионе. Утром 22 февраля на трассе Донецк-Горловка был взорван автомобиль, погибли трое гражданских. В народной республике заявили, что это был теракт, осуществленный украинскими диверсантами.