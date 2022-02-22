Утром 22 февраля на трассе Донецк-Горловка произошел подрыв автомобиля, есть жертвы. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Его слова приводит Донецкое агентство новостей

«Сегодня утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе «Донецк-Горловка» осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве», — сказал он.

Информированный источник сообщил Донецкому агентству новостей, что целью украинских диверсантов был другой автомобиль, в котором передвигался один из высокопоставленных командиров Народной милиции ДНР.

Украинский диверсант готовил теракт в Донецке, но что-то пошло не так © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк Дениса Синенкова, он не пострадал. Накануне в Луганске был взорван автомобиль главы представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаила Филипоненко. Он получил ранения.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.