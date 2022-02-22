«Сегодня утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе «Донецк-Горловка» осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли трое гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве», — сказал он.
Информированный источник сообщил Донецкому агентству новостей, что целью украинских диверсантов был другой автомобиль, в котором передвигался один из высокопоставленных командиров Народной милиции ДНР.
Это не первый теракт против сотрудников Народной милиции в ДНР и ЛНР. На прошлой неделе был взорван автомобиль начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, он не пострадал. Накануне в Луганске был взорван автомобиль главы представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаила Филипоненко. Он получил ранения.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.