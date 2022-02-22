Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина 24» 21 февраля рассказал, как еще США могли бы помочь Украине поставками оружия и военной помощью

В частности, экс-глава МВД указал, что США могли бы по запросу Украины подогнать эсминец к Мариуполю. При этом военному кораблю пришлось бы пройти через Керченский пролив, контролируемый Россией, что не смутило Авакова. Аваков ответил Путину про убежище для Порошенко © Арсен Аваков/Инстаграм

«Нам бы, я все время говорю, хватит разговоров — давайте один эсминец подгоним к Мариуполю, пусть там стоит, и его хватит, чтобы закрыть нашу половину пространства, чтобы никакая сволочь там не летала», — сказал Аваков.

Он пояснил, что шутил так с коллегами из США, но они к этому не готовы. Поэтому, продолжил Аваков, Украина предлагает создать оборонный купол над страной для защиты от угроз с воды и воздуха, и для этого, по его словам, у нее все есть, от США нужна «только поддержка» в виде системы ПВО Patriot.

«Да, оно будет стоить несколько миллиардов. Окей, вы нам дайте их в кредит на 50 лет. А мы потом отдадим, может быть. Потому что мы защищаем не только себя — мы защищаем весь цивилизованный мир», — заявил Аваков.

В 2022 году Украина получила от США около десятка партий военной помощи общим весом более 1,2 тыс. тонн. Союзники США по НАТО также поставляют Киеву летальное оружие и военную технику. Кроме того, США, заявляя об угрозе вторжения России на Украину, направили дополнительные силы в страны Восточной Европы.

Россия отвергает обвинения в «планах вторжения». Москва не раз призывала Запад прекратить поставки Киеву летального оружия из-за конфликта в Донбассе.