Президент России Владимир Путин 21 февраля после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется ввиду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР», — сказал Калашников.
Калашников отметил, что ДНР и ЛНР распространяют свою юрисдикцию на всю территорию областей, а как будет восстанавливаться контроль над этими территориями «не наша с вами компетенция, сказал депутат журналистам.
Признание ДНР и ЛНР должно пройти ратификацию в обеих палатах российского парламента. Заседания Госдумы и Совфеда назначены на 22 февраля.
Накануне зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что народные республики Донецка и Луганска будут признаны в тех границах, которые есть на настоящий момент. Как заявили в МИД РФ, вопрос границ ДНР и ЛНР будет обсуждаться после ратификации соглашений.
Границы ДНР и ЛНР, согласно конституциям республик, де-юре распространяются на всю территорию Донецкой и Луганской областей.