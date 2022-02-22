Донецкая и Луганская Народные Республики будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской области, то есть включая территории, которые в настоящий момент контролируются Киевом. Об этом 22 февраля заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает Интерфакс

Президент России Владимир Путин 21 февраля после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется ввиду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР», — сказал Калашников.

Калашников отметил, что ДНР и ЛНР распространяют свою юрисдикцию на всю территорию областей, а как будет восстанавливаться контроль над этими территориями «не наша с вами компетенция, сказал депутат журналистам.

Признание ДНР и ЛНР должно пройти ратификацию в обеих палатах российского парламента. Заседания Госдумы и Совфеда назначены на 22 февраля. Володин: признание ЛНР и ДНР должно остановить гибель граждан РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Накануне зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что народные республики Донецка и Луганска будут признаны в тех границах, которые есть на настоящий момент. Как заявили в МИД РФ, вопрос границ ДНР и ЛНР будет обсуждаться после ратификации соглашений.

Границы ДНР и ЛНР, согласно конституциям республик, де-юре распространяются на всю территорию Донецкой и Луганской областей.