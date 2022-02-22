За последний день украинская сторона 65 раз обстреляла территорию ЛНР, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 22 февраля

«За истекшие сутки 21 февраля 2022 года, со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано 65 нарушений режима прекращения огня с использованием тяжелого оружия», — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов в населенном пункте Александровск повреждено семь жилых домов по улице Луганская, а также три дома в населенном пункте Красный Яр и населенном пункте Христовое.

До этого Украина нарушила режим тишины в Донбассе 20 февраля — 63 раза, 19 февраля — 49 раз.

Ранее, 17 февраля, в Донбассе началось обострение. ДНР и ЛНР сообщили об учащении обстрелов с украинской стороны и заявили, что Киев планирует наступление. Из ЛНР с вечера 18 февраля выехало в Россию 49 тыс. жителей.

В связи с угрозой жизни граждан и несоблюдением Киевом Минских соглашений президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости признания независимости республик Донбасса.Президент отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.