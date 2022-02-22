Решение о признании независимости ДНР и ЛНР якобы говорит о стремлении России к войне, завил в комментарии РИА Новости 21 февраля высокопоставленный представитель Госдепартамента США

«Сегодняшние действия президента [России Владимира] Путина представляют собой серьезную эскалацию и являются еще одни свидетельством того, что Россия стремится к войне, а не к дипломатии», — сказал представитель Госдепа.

США всё еще ждут вторжения России в Украину © REUTERS, Gleb Garanich

Ранее в Донбассе началось военное обострение. ДНР и ЛНР сообщили о начале массированных обстрелов со стороны ВСУ. Разрушены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Была объявлена эвакуация и мобилизация. При этом Киев заявлял, что «ситуация под контролем», а США и их союзники по НАТО продолжали поставки Украине летального оружия и военной техники.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.