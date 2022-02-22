В понедельник, 21 февраля президент РФ Владимир Путин поддержал обращение ДНР и ЛНР о признании их независимости. По словам Путина, такое решение им было принято исходя из сложной ситуации в регионе, риска дальнейшей эскалации со стороны Киева, защиты мирного населения республик и нежелании украинских властей мирно урегулировать конфликт.
Как отметил Тлеуберди, руководству Казахстана еще предстоит выработать официальную позицию по ситуации в Донбассе.
«Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН», — сказал он.
Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин заявил, что президент Сирии Башар Асад сообщил ему в разговоре, что Дамаск будет готов поддержать независимость ДНР и ЛНР. Свою поддержку решения Владимира Путина также выразили в Южной Осетии и Абхазии.