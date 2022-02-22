Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал о первой реакции властей страны на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Его слова приводит 22 февраля Sputnik Казахстан

В понедельник, 21 февраля президент РФ Владимир Путин поддержал обращение ДНР и ЛНР о признании их независимости. По словам Путина, такое решение им было принято исходя из сложной ситуации в регионе, риска дальнейшей эскалации со стороны Киева, защиты мирного населения республик и нежелании украинских властей мирно урегулировать конфликт.

Путин заговорил о Новороссии. России по-прежнему нужна вся Украина © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин заявил, что президент Сирии Башар Асад сообщил ему в разговоре, что Дамаск будет готов поддержать независимость ДНР и ЛНР. Свою поддержку решения Владимира Путина также выразили в Южной Осетии и Абхазии.