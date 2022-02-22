«Сегодняшними и завтрашними возможными решениями РФ легализует свои войска, которые и так находились на территории Донбасса с 2014 года», — заверил Зеленский.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков, руководство республик организовало временную эвакуацию граждан в Ростовскую область и другие регионы РФ в связи с угрозой вторжения Украины.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.