Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля заявил, что российские власти решениями о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) легализуют свои войска, которые якобы и так с 2014 года находятся в Донбассе. Его слова приводит Telegram-канал Офиса президента

Британия пригрозила России из-за ДНР и ЛНР © Christopher Priest / flickr заверил Зеленский.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков, руководство республик организовало временную эвакуацию граждан в Ростовскую область и другие регионы РФ в связи с угрозой вторжения Украины.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.