Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал признание Россией суверенитета республик Донбасса

Володин отметил, что в ситуации гуманитарной катастрофы, когда жители Донбасса вынуждены покидать дома, принятие решения о признании республик — единственный выход. Начав обстрел мирных граждан Донбасса, Киев перечеркнул Минские соглашения, подчеркнул он. Шутки кончились: Жилин призвал защитить граждан РФ в Донбассе © AP, Andriy Dubchak,file

При этом США, по его словам, заинтересованы в том, чтобы конфликт в Донбассе продолжался, а страны Европы не смогли на это повлиять.

«Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих», — заявил спикер Госдумы.

Санкции от США и их союзников последовали бы в любом случае, и без каких-либо причин, заключил он.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели ДНР и ЛНР заявили о массированных обстрелах с украинской стороны, разрушении объектов гражданской инфраструктуры. Была объявлена эвакуация мирных жителей и мобилизация военнообязанных.

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.