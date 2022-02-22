Решения России по Донецкой и Луганской Народным Республикам (ДНР и ЛНР) будут иметь суровые и далеко идущие последствия. Об этом заявила 21 февраля на заседании СБ ООН постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд

Небензя объяснил, почему Россия признала ЛНР и ДНР © РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

По ее словам, ситуация отразится на суверенитете и территориальной целостности Украины и международном праве.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.