Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН 22 февраля заявила, что признанием республик Донбасса Россия «порвала в клочья» Минские соглашения. Трансляция ведется на Youtube-канале ООН

«Сегодня (в понедельник. — Ред.) президент [России Владимир] Путин порвал в клочья Минские соглашения. Мы ясно давали понять, что не верим в то, что он на этом остановится», — сказала постпред США.

По словам Томас-Гринфилд, признание ЛНР и ДНР стало «нападением на Украину». Постпред США заявила, что РФ пытается сформировать предлог к «дальнейшему вторжению на Украину». Козак: Украина никогда не будет исполнять Минские соглашения © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Ранее, 11 февраля, в интервью телеканалу BBC представитель США при ООН сказала, что Минские соглашения якобы предусматривают уход России из Крыма.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что при Владимире Зеленском Украина сделала все, чтобы разрушить Минские соглашения. Он подчеркнул, что Киев отказывается говорить напрямую с представителями Донецка и Луганска, несмотря на то, что это требование — «центральный элемент» Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Также Россия подписала с ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.