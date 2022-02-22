Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 21 февраля в ходе выступления на срочном заседании Совета безопасности ООН заявил, что Запад «беззастенчиво накачивает» Украину вооружениями и инструкторами, трансляция велась на YouTube

Небензя объяснил, почему Россия признала ЛНР и ДНР © РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

«Наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса», — подчеркнул он.

Небензя добавил, что результате действий Запада и Киева в минувшие выходные резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов Донецкой и Луганской Народных Республик.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.