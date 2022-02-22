Россия не раз просила Киев услышать чаяния жителей Донбасса. Об этом заявил 21 февраля на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя

«Мы стали ближе к большой войне»: эксперты о признании Россией ДНР и ЛНР © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

При этом он указал, что из выступлений ряда коллег по Совбезу может сложиться впечатление о том, что признание Россией ЛНР и ДНР произошло внезапно, без каких-либо причин.

«Разумеется, это не так. Стоит напомнить, что ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины еще в 2014 году, но признали мы их только сейчас, несмотря на высокую поддержку такого шага как в республиках, так и в российском обществе в самом начале», — подчеркнул он.

По его словам, Москва надеялась на то, что украинский «майданный режим» одумается и перестанет разговаривать со своими гражданами на Востоке языком пушек, обстрелов и угроз.

В последние дни ситуация в Донбассе обострилась, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.