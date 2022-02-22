«Мы не раз убедительно просили Киев услышать чаяния жителей Донбасса и русскоязычных жителей страны, уважать их вполне законное стремление использовать родной язык и обучать на нем своих детей, а также чтить память тех, кто освобождал их земли от фашистов, а не тех, кто воевал на их стороне и приложил руку к убийствам сотен тысяч человек в ходе Второй мировой войны», — сказал Небензя.
При этом он указал, что из выступлений ряда коллег по Совбезу может сложиться впечатление о том, что признание Россией ЛНР и ДНР произошло внезапно, без каких-либо причин.
«Разумеется, это не так. Стоит напомнить, что ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины еще в 2014 году, но признали мы их только сейчас, несмотря на высокую поддержку такого шага как в республиках, так и в российском обществе в самом начале», — подчеркнул он.
По его словам, Москва надеялась на то, что украинский «майданный режим» одумается и перестанет разговаривать со своими гражданами на Востоке языком пушек, обстрелов и угроз.
В последние дни ситуация в Донбассе обострилась, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.