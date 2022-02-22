По его словам, сейчас видно, что «многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы, но это не так».
«Киев по-прежнему обязан их выполнить. Мы по-прежнему открыты для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены», — уточнил Небензя.
Он также напомнил, что на момент заключения Минских соглашений, ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость.
«Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон Минских соглашений, поскольку Россия таковой не является. <…> Мы об этом неоднократно заявляли, и таким образом, в этом плане ничего не изменилось. Другое дело, что минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировалась Украиной при покровительстве наших западных коллег», — подчеркнул дипломат.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Накануне президент РФ Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.