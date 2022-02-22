Признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) не меняет состава сторон Минских соглашений по урегулированию и обязанность Украины их выполнять. Об этом 21 февраля заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя

Козак: Украина никогда не будет исполнять Минские соглашения © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

«Киев по-прежнему обязан их выполнить. Мы по-прежнему открыты для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены», — уточнил Небензя.

Он также напомнил, что на момент заключения Минских соглашений, ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость.

«Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон Минских соглашений, поскольку Россия таковой не является. <…> Мы об этом неоднократно заявляли, и таким образом, в этом плане ничего не изменилось. Другое дело, что минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировалась Украиной при покровительстве наших западных коллег», — подчеркнул дипломат.

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.

Накануне президент РФ Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.