Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН 21 февраля заявила, что называть российских военных в Донбассе миротворцами - это «нонсенс»

Путин распорядился взять Донбасс под защиту © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин) объявил, что введет российские войска в эти регионы. Он называет их миротворцами. Это нонсенс. Мы знаем, кто они на самом деле», — сказала Томас-Гринфилд.

Она призвала международное сообщество не оставаться в стороне от ситуации, сложившейся после российского признания Донецкой и Луганской Народных Республик, а дать понять, что «нападение на Украину — это посягательство на суверенитет каждого члена ООН, покушение на устав организации».

«Мы продолжаем считать, что стол переговоров — это единственное место, где ответственные страны разрешают свои противоречия. Это единственное место для сохранения мира», — подчеркнула она.

Президент России 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.