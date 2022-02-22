«Мы крайне обеспокоены возможными последствиями последних событий для существующих переговорных рамок. В условиях нынешних рисков и неопределенности еще важнее вести диалог», — сказала ДиКарло.
Она уточнила, что имеет ввиду решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).
«Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета безопасности», — добавила она.
О признании ДНР и ЛНР президент Владимир Путин объявил в понедельник вечером. Запад, в том числе ЕС, НАТО, Великобритания, Франция, Германия, США и другие страны, отреагировал немедленно. Государства сочли это решение нарушением международных норм и Минских соглашений, а также территориальной целостности и суверенитета Украины.