Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании СБ ООН 21 февраля назвала переговоры - единственным путем устранения разногласий между ключевыми игроками по Украине

«Мама заболела, сын набедокурил»: Царев ответил, нужна ли России Украина © Открытые источники

Она уточнила, что имеет ввиду решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

«Переговоры — единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета безопасности», — добавила она.

О признании ДНР и ЛНР президент Владимир Путин объявил в понедельник вечером. Запад, в том числе ЕС, НАТО, Великобритания, Франция, Германия, США и другие страны, отреагировал немедленно. Государства сочли это решение нарушением международных норм и Минских соглашений, а также территориальной целостности и суверенитета Украины.