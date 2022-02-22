«Соединенные Штаты и наши союзники не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину, и Украина его не хочет», — сказала она.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на днях на Мюнхенской конференции, заявил, что готов вернуть Украине ядерный статус, в случае если стране не предоставят гарантии безопасности.
Впоследствии президент России Владимир Путин отметил, что слова украинского лидера по созданию ядерного оружия — не пустая бравада. Причем Киеву обзавестись таким оружием будет проще, особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа.