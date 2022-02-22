США и их союзники не планируют поставлять ядерное оружие Украине. Об этом 21 февраля заявила американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН

«В одном ряду с Пакистаном и КНДР». Что мешает Украине создать ядерное оружие © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на днях на Мюнхенской конференции, заявил, что готов вернуть Украине ядерный статус, в случае если стране не предоставят гарантии безопасности.

Впоследствии президент России Владимир Путин отметил, что слова украинского лидера по созданию ядерного оружия — не пустая бравада. Причем Киеву обзавестись таким оружием будет проще, особенно в случае технологической поддержки из-за рубежа.