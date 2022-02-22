США решили временно переместить свое украинское посольство в Польшу 21 февраля после решения президента России Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), сообщает Bloomberg со ссылкой на источник

Посольство США на Украине задумалось о переезде © CC0, Pixabay

Соответствующий приказ был отдан по соображениям безопасности, уточняет собеседник издания.

По его данным, если Россия не начнет вторжение, во вторник утром сотрудники посольства вернутся во Львов.

Также Львов «как можно скорее» покинут сотрудники посольства Австралии. Они тоже около двух недель назад выехали из Киева в западную часть Украины и теперь переедут в посольство Австралии в Варшаве, сообщает ABC. По данным вещательной корпорации, сейчас во Львове находятся три сотрудника австралийского МИД.

В начале месяца Госдепартамент приказал американским дипломатам в Киеве, не занимающим критически важные должности, покинуть Украину. В ведомстве пояснили, что приняли решение в связи с растущей угрозой «вторжения» российских войск на Украину. Через два дня госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон решил временно перенести посольство из Киева во Львов. Тогда же The Wall Street Journal написала, что Госдепартамент распорядился уничтожить сетевую аппаратуру и компьютерные рабочие станции в украинском посольстве.

О признании ДНР и ЛНР президент Владимир Путин объявил в понедельник вечером. Запад, в том числе ЕС, НАТО, Великобритания, Франция, Германия, США и другие страны, отреагировал немедленно. Государства сочли это решение нарушением международных норм и Минских соглашений, а также территориальной целостности и суверенитета Украины.