Россия больше не будет говорить с Германией и Францией по серьезным вопросам, а диалог возможен только с США. Такое мнение 21 февраля заявил политолог Вадим Карасев в эфир телеканала «Наш»

«С французами и немцами тут понятно все. Россия с ними разговаривать больше не будет по серьезным вопросам. То есть по серьезным вопросам Россия считает, что она должна разговаривать с США. Поэтому нужно дождаться главных вестей из Вашингтона, что скажет Джозеф Байден. Потом, что скажут его советники и финальное решение все-таки Владимира Путина», — заявил эксперт.

Также Карасев ранее высказался о том, что переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном перед объявлением о решении признать ЛДНР свидетельствует об их дипломатическом поражении.

В понедельник вечером президент России Владимир Путин обратился к нации с экстренным обращением по поводу ситуации на Украине. В ходе речи он затронул преступления, совершённые киевским режимом по отношению к населению Украины. Позже была проведена церемония подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоров о дружбе и сотрудничестве с вновь признанными государствами.

Макрон и Шольц в разговоре с Путиным выразили разочарование действиями России, но подтвердили готовность к дальнейшему диалогу.