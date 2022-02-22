Своим выступлением президент России Владимир Путин дал понять миру, что возможности интегрироваться в западный мир для постсоветских республик закрылись. Об этом 21 февраля в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник

«Мы ошибочно думаем, что Россия хочет восстановить Советский Союз из числа бывших советских республик. Но она может восстановить из числа новых российских республик, то есть Донецкая и Луганская. Она может восстанавливать свое влияние путем дробления существующих субъектов – Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. И оно может растянуться на длительное время. Все же большинство советских стран не стали частью западного мира, то есть часть ЕС, НАТО. И, скорее всего, в ближайшее время никто не станет», — сказал Бортник.

По его словам, в такой ситуации никто не рискнет «дать какой-нибудь Грузии какое-нибудь членство, понимая, чем это все закончится». Тут, отметил Бортник, «двери захлопнулись».

Ранее президент России Владимир Путин обратился к нации с экстренным обращением по поводу ситуации на Украине. В ходе речи Путин затронул преступления, совершённые киевским режимом по отношению к населению Украины. Кроме того президент заявил, что возможности внезапного удара по России расширяются, поэтому страна Россия имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности.