«Мы ошибочно думаем, что Россия хочет восстановить Советский Союз из числа бывших советских республик. Но она может восстановить из числа новых российских республик, то есть Донецкая и Луганская. Она может восстанавливать свое влияние путем дробления существующих субъектов – Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. И оно может растянуться на длительное время. Все же большинство советских стран не стали частью западного мира, то есть часть ЕС, НАТО. И, скорее всего, в ближайшее время никто не станет», — сказал Бортник.
По его словам, в такой ситуации никто не рискнет «дать какой-нибудь Грузии какое-нибудь членство, понимая, чем это все закончится». Тут, отметил Бортник, «двери захлопнулись».
Ранее президент России Владимир Путин обратился к нации с экстренным обращением по поводу ситуации на Украине. В ходе речи Путин затронул преступления, совершённые киевским режимом по отношению к населению Украины. Кроме того президент заявил, что возможности внезапного удара по России расширяются, поэтому страна Россия имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности.