Россия все еще пытается помочь США сохранить лицо, поэтому, скорее всего, намеченный саммит состоится, но в другой день и другом месте. Об этом 21 февраля в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник

«Реально повышается актуальность этого саммита, потому что в мире теперь еще больше испуга. То есть необходимо дальше вести переговоры, чтобы не было хуже. Поэтому саммит все равно случится. Может быть не в эти даты и не в этом месте, чтобы сохранить лицо для Запада… Мне кажется, что между Россией и США есть определенное молчаливое понимание без соглашения. В отношении того, что было бы удобно решить их проблемы за счет Украины», — сказал он.

По его словам, официальный Киев еще не понял, что Украину раскачивают с двух сторон «и, причем непонятно, с какой стороны сильнее толкают».

Ранее Елисейский дворец сообщил, что лидеры США и России приняли предложение президента Франции Эмманюэля Макрона провести саммит. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Переговоры были запланированы на 24 февраля. Представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила информацию из Парижа.