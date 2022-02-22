Обвинения президента Украины Владимира Зеленского со стороны украинского народа в том, что он сдал Донбасс России, теперь будут фактически обоснованы. Об этом 21 февраля в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник

«Сейчас обвиняют Александра Турчинова в сдаче Крыма и правильно обвиняют. Но мы так же бездействовали сегодня, сдавая Донбасс… То есть Турчинов сдал Крым, а сейчас сдали Донбасс, получается. И если говорить объективно, то Турчинов был в более тяжелых условиях. Государства у него не было, ни войск, ничего. Инструментов у него было — кот наплакал, чтобы бороться за Крым. Даже еще и сомнительная легитимность», — сказал эксперт.

По его мнению, политический кризис после признания республик Россией на Украине может усугубиться.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к нации с экстренным обращением по поводу ситуации на Украине. В ходе речи Путин затронул преступления, совершённые киевским режимом по отношению к населению Украины. Позже была проведена церемония подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоров о дружбе и сотрудничестве с вновь признанными государствами.