Украинская власть упустит последний, хоть и маловероятный шанс, на возобновление отношений с Донбассом, если завтра же президент Украины Владимир Зеленский не издаст указ о ряде послаблений для региона. Об этом 21 февраля в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник

«Шанс вернуть Донбасс есть. Необходимо дальше проводить переговоры. Что еще можно сделать в этой ситуации, причем быстро сделать, и иметь положительный эффект. Во-первых, нужно срочно отменить решение об экономической и транспортной блокаде. Отменить это дебильное решение правительства. Во-вторых, нужно максимально упростить паспортные и административные процедуры и сделать их дистанционными. Из 4 миллионов человек только 800 тысяч получили российские паспорта. У нас там еще есть 3 миллиона граждан, за которых надо ожесточенно бороться», — сказал эксперт.

По его мнению, если президент Зеленский откажется реагировать на сложившуюся ситуацию, для Украины катастрофа будет нарастать.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к нации с экстренным обращением по поводу ситуации на Украине. В ходе речи Путин затронул преступления, совершённые киевским режимом по отношению к населению Украины. Позже была проведена церемония подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоров о дружбе и сотрудничестве с вновь признанными государствами.