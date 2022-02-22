Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР символизирует полный отказ Москвы от ее обязательств в рамках минских соглашений и является "посягательством" на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

"Это решение представляет собой отказ от обязательств России в рамках минских соглашений, оно также прямо противоречит заявленной Россией приверженности дипломатии и представляет собой явное посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", — говорится в заявлении Блинкена, которое распространил госдепартамент. Времени у Украины нет. Выход из «минского тупика» должна найти новая власть © REUTERS, Antonio Bronic

Глава американской дипломатии также заявил, что будущий указ президента США Джо Байдена, который планируется подписать вслед за решением РФ признать ДНР и ЛНР, подразумевает "полный запрет на инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских граждан в пользу ДНР и ЛНР".

"Он не направлен против народа или правительства Украины и позволит продолжать гуманитарную и иную деятельность в этих регионах", — добавил Блинкен, подчеркнув, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в будущем.