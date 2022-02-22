Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Присутствующие приняли решение не закрывать заседание и при необходимости собраться снова

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Зеленский не закрывал заседание, и в случае необходимости члены Совета соберутся снова. «Заседания состоятся в случае необходимости в ближайшее время. Все члены Совета национальной безопасности и обороны находятся на своих местах. Сектор [обороны] переведен в режим 24/7», — сказал Алексей Данилов.

Ранее, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин в ходе экстренного обращения к нации в связи с ситуацией на Украине признал независимость Луганской и Донецкой народных республик.





