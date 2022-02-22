Правительство Великобритании подтвердило, что во вторник объявит санкции против России в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР, сообщает корреспондент британский газеты Guardian

"Правительство Великобритании подтверждает, что объявит санкции против России завтра в ответ на декларацию (президента России Владимира) Путина. Санкции, как ожидается, пойдут дальше, если случится вторжение", — сообщила журналист газеты в Twitter.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.