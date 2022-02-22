Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик Украина в своем календаре может смело отметить черным днем своей истории. Такое мнение 21 февраля выразил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканале «Наш»

«Это черный день в украинской истории, конечно. То есть мы можем констатировать потерю этих территорий надолго. Это не завершение истории. Их будут признавать в рамках административных границ Донецкой и Луганской областей… Важное прозвучало про договор о поддержке… Посмотрим, не пойдут ли республики по крымскому сценарию и не попросят ли принять их в состав России», — сказал эксперт.

По мнению Бортника, подписанный договор о дружбе и сотрудничестве свидетельствует о том, что пока этой просьбы не будет.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к нации с экстренным обращением по поводу ситуации на Украине. В ходе речи Путин затронул преступления, совершённые киевским режимом по отношению к населению Украины. Позже была проведена церемония подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоров о дружбе и сотрудничестве с вновь признанными государствами.