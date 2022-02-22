Президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего выступления напомнил историю Украины, чтобы подчеркнуть искусственность ее создания и чуждость ей Донбасса. Такое мнение 21 февраля выразил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканале «Наш»

«Обратите внимание на длиннющее историческое вступление. Целью всего этого выступление было делегитимизировать Украину, как государство. Сказать, что оно искусственное и случайное и без исторической традиции… Путин сегодня говорит, что Украина не имеет право на это территории», — сказал он.

По мнению Бортника, Путин апеллировал исключительно к внутреннему общественному мнению.

Ранее российский лидер обратился к нации с экстренным обращением по поводу ситуации на Украине. В ходе речи Путин затронул преступления, совершённые киевским режимом по отношению к населению Украины. Позже была проведена церемония подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоров о дружбе и сотрудничестве с вновь признанными государствами.