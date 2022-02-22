Президент РФ Владимир Путин совершил шаг к дальнейшей кофронтации с Украиной и Западом, потому что признание независимости ДНР и ЛНР «открывает двери вторжению Кремля». Такое мнение высказывает 21 февраля испанская газета El País

Газета обращает внимание на то, что признание ДНР и ЛНР сопровождается подписанием соглашения о дружбе и взаимопомощи с ними.

«Признание самопровозглашённых "народных республик"… делает более вероятной возможность того, что Москва отправит "миротворческие" силы в этот регион [Донбасс]. Подписание [указа о признании] обостряет конфликт вокруг Украины и повышает напряжённость в отношениях с Западом, которые и без того находились в критической точке. Путин, горячо защищавший мирные соглашения по этому региону, своей подписью "взрывает" дипломатию», — утверждает газета.

Этот шаг может привести к военному конфликту между Россией и Украиной, поскольку лидеры Донбасса претендуют на весь регион, но в настоящее время контролируют лишь треть его территории. Некоторые «кремленологи» считают, что за признанием республик Донбасса может последовать попытка овладеть всеми территориями Донецкой и Луганской областей Украины, говорится в статье.

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. Глава российского государства после внеочередного заседания Совбеза обратился к гражданам России. В своей речи Путин подробно рассказал об исторических причинах украинского кризиса и проблематике отношений с Западом, после чего заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.