Президент США Джо Байден издаст указ о новых санкциях в ответ на признание Россией республик Донбасса. Об этом сообщила 21 февраля пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, слова которой приводит телеканал Fox News

«Президент Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование американцами так называемых регионов ДНР и ЛНР на Украине», — заявила Псаки.

По ее словам, указ Байдена также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, действующее в ДНР и ЛНР. В ближайшее время Государственный департамент и Казначейство получат дополнительную информацию, указала пресс-секретарь.

Она также пообещала в скором времени объявить «о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств».