Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится к миру и продолжит дипломатическую работу в этом направлении после решения РФ о признании республик Донбасса

"Я обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии (Олафом. — Прим. ред.) Шольцем, президентом США (Джо. — Прим. ред.) Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Также говорил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Еще планирую говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом", — заявил Зеленский в видеообращении ночью в понедельник.

Он также рассказал о следующих действиях.

"Что будет происходить дальше? Мы хотим мира, но мы последовательны в своих действиях. Сегодня МИД Украины направил государствам-членам Совета безопасности ООН запрос на основе Будапештского меморандума с требованием немедленно провести консультации. Я инициировал созыв Совета безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации", — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что Киев якобы привержен дипломатическому урегулированию конфликта.

"Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся ни на какие провокации. Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают. А в соответствии с статьей 51 устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. За нами правда и правду мы никогда не будем скрывать от вас. Как только мы увидим изменение ситуации, как только мы увидим рост рисков, вы будете о всем знать. Сейчас нет никаких причин для хаотичных действий", — заявил Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.