Президент Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором были заслушаны доклады представителей сектора безопасности и обороны относительно ситуации в Украине и на ее государственных границах

Как сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания, члены СНБО также заслушали доклад Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны отметил, что государство будет выполнять все взятые на себя обязательства по отношению к своим гражданам — жителям, как их обозначил Данилов, временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые изъявят желание переехать на подконтрольную часть Украины. При необходимости Украина готова расширить эти обязательства.

По словам Алексея Данилова, президент не закрывал заседание СНБО, и при необходимости члены Совета нацбезопасности и обороны оперативно соберутся снова.

«Заседания состоятся в случае необходимости в ближайшее время. Все члены Совета национальной безопасности и обороны пребывают на своих местах. Сектор переведен в режим 24/7», — сказал Алексей Данилов.

Фактически это дает право президенту принимать решения Совбеза Украины без формального сбора его членов.

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. Глава государства после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России. В своем выступлении Путин подробно рассказал об исторических причинах украинского кризиса и проблематике отношений с Западом, заявив в конце, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.

В противовес Зеленский собрал свой Совбез, который теперь работает в режиме нон-стопа.