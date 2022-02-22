Выступление президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ситуации вокруг Украины и обстрелов Донбасса было достаточно жестким, чтобы дать понять западным коллегам невозможность провокаций в отношении России, сказал 21 февраля украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканале «Наш»

«Путин пытался сегодня продемонстрировать то, что Россия сегодня серьезна. Это не блеф. Это не игра на повышение ставок. Это не шуточки и не вещи, которые можно утянуть в дипломатию, на что рассчитывали на Западе», — заявил он.

Также Бортник отметил, что Путин во время своего выступления напомнил историю Украины, чтобы подчеркнуть искусственность ее создания и чуждость ей Донбасса. По его мнению, президент апеллировал исключительно к внутреннему общественному мнению. Петр Акопов о заседании Совбеза РФ: Россия будет делать всё, чтобы вырвать Украину из объятий США © Facebook, Петр Толстой

В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин обратился к нации с экстренным обращением по поводу ситуации на Украине. В ходе речи Путин затронул преступления, совершённые киевским режимом по отношению к населению Украины в 2014 году. Также лидер РФ отметил, что современная Украина в ее нынешних границах была создана коммунистической Россией без учета интересов и согласия населения, проживающего на территориях, присоединенных большевикам к Украине.

В тот же день была проведена церемония подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоров о дружбе и сотрудничестве с вновь признанными государствами.