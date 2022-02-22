Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил, что для США Киев давно стал не активом, а пассивом, и теперь, когда из страны выкачано все, Вашингтон попытается ее на что-то разменять. В интервью изданию Украина.ру эксперт ответил, нужна ли Украина Москве

«Конечно, нужна. Украина — это русские люди. Никто никогда от своего населения не отказывался, от своих территорий. Киев — мать городов русских. Это как Косово для Сербии. Нельзя отказаться. Вы можете отказаться от своих родных? Мне кажется, это неправильно.

Украина населена русскими, некоторое количество из них убедили в том, что они не русские. Как в семье родственник какой-нибудь, сын, дочь, мама заболела. Заболела — будем лечить. Сын набедокурил — будем выручать», — сказал Царев.

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«Мне кажется, есть шансы, что США устроят большую провокацию на Украине, им желательно, чтобы Российская Федерация была втянута в нее, риск сейчас чрезвычайно высок. Мне кажется, что моим друзьям в Донецке, в Луганске, надо быть сейчас особенно аккуратными», — заключил он.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.