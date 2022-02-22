«Конечно, нужна. Украина — это русские люди. Никто никогда от своего населения не отказывался, от своих территорий. Киев — мать городов русских. Это как Косово для Сербии. Нельзя отказаться. Вы можете отказаться от своих родных? Мне кажется, это неправильно.
Украина населена русскими, некоторое количество из них убедили в том, что они не русские. Как в семье родственник какой-нибудь, сын, дочь, мама заболела. Заболела — будем лечить. Сын набедокурил — будем выручать», — сказал Царев.
Поэтому России, констатировал он, Украина однозначно нужна, потому что русские своих не бросают, а в этой стране огромное количество своих — русских — людей, которые не предали, не сдали, а сидят по тюрьмам или просто боятся сказать лишнее слово. И сейчас как никогда нуждаются в поддержке.
«Мне кажется, есть шансы, что США устроят большую провокацию на Украине, им желательно, чтобы Российская Федерация была втянута в нее, риск сейчас чрезвычайно высок. Мне кажется, что моим друзьям в Донецке, в Луганске, надо быть сейчас особенно аккуратными», — заключил он.
Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.