«История с гастарбайтерами не может длиться бесконечно. У нее есть начало, есть максимум, есть конец. Когда люди долго работают за границей, у них родственники на Украине умирают, которым они перечисляют деньги, или они забирают своих родных к себе. Получается такая кривая Гаусса. Мы сейчас переваливаем на Украине через максимум», — заявил Царев.
Это значит, пояснил он, что дальше ресурс постепенно будет сходить на нет, параллельно упадут промышленное производство и сельское хозяйство, а цены, в том числе на энергоносители, наоборот, покажут рост.
«С Украины выкачали все. Это получается ресурс, который сейчас США не очень нужен. Противоречия в украинском обществе нарастают, надо давать деньги, денег давать не хочется. Поэтому хорошо было бы Украину на что-то разменять», — сказал он.
Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.