Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что дела у США идут не лучшим образом, поэтому американцы уйдут с территорий, которые им не очень нужны. Украина - как раз такой пассив. Страна закредитована и до сих пор держится на плаву только за счет гастарбайтеров, пересылающих деньги домой

«История с гастарбайтерами не может длиться бесконечно. У нее есть начало, есть максимум, есть конец. Когда люди долго работают за границей, у них родственники на Украине умирают, которым они перечисляют деньги, или они забирают своих родных к себе. Получается такая кривая Гаусса. Мы сейчас переваливаем на Украине через максимум», — заявил Царев.

Посланный с Украины снаряд сравнял с землей погранпункт РФ © Facebook, Операція об'єднаних сил

«С Украины выкачали все. Это получается ресурс, который сейчас США не очень нужен. Противоречия в украинском обществе нарастают, надо давать деньги, денег давать не хочется. Поэтому хорошо было бы Украину на что-то разменять», — сказал он.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.