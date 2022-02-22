Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос, почему теперь уже бывший президент Украины Виктор Янукович не применил силу к людям, совершившим в его стране госпереворот, приостановив разгон Майдана

«Во-первых, зарубежные партнеры активно использовали дипломатию. Фактически непрерывно висли на руках [Януковича] и сидели на ушах первые лица Европейского Союза, Соединенных Штатов, послы. Я смотрел его расписание, две трети дня он занимался тем, что он с ними общался. Они висели у него на руках и не давали ему принимать решение», — ответил Царев.

«Зеленский вляпался»: эксперт по лжи разобрал мюнхенскую речь президента Украины © REUTERS, Andreas Gebert

«Я могу рассказывать об этом не один час, разбирая последовательно оппозицию, окружение Януковича, ошибки во время Майдана, кто не так себя повел. Это все можно было исправить, если бы лично Янукович вел себя так, как [президент Белоруссии Александр] Лукашенко», — заявил Царев.

Так или иначе, констатировал он, 2014 год уже позади, события того времени не изменить, поэтому нужно смотреть в будущее.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.