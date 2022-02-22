«Зеленский прекрасно понимает, что его склоняют к выполнению Минских соглашений. Но он также понимает, что любая попытка подступиться к их выполнению означает для него политическое самоубийство, его немедленно отмайданят…фобия улицы никуда не исчезла», — заключил аналитик.
К слову, Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с призывом к Западу обеспечить Украину гарантиями безопасности, несмотря на то, что президент США Джо Байден назвал этот шаг «не самым мудрым выбором», отметил эксперт.
Он подчеркнул, что выполнение Минских договоренностей поставит крест и на карьере других украинских политиков, которым просто не будет места в новой реальности.
Полностью интервью с Андреем Золотаревым можно прочитать здесь.