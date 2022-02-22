Запад вынуждает Украину к выполнению взятых на себя ранее Минских соглашений. Они достались нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому «в наследство» и фактически ставят действующего лидера в безысходное положение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Зеленский прекрасно понимает, что его склоняют к выполнению Минских соглашений. Но он также понимает, что любая попытка подступиться к их выполнению означает для него политическое самоубийство, его немедленно отмайданят…фобия улицы никуда не исчезла», — заключил аналитик.

Наступление, которого не было: американский телеканал подставил Байдена © REUTERS, Joshua Roberts Джо Байден назвал этот шаг «не самым мудрым выбором», отметил эксперт.

Он подчеркнул, что выполнение Минских договоренностей поставит крест и на карьере других украинских политиков, которым просто не будет места в новой реальности.

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